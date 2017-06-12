ДТП с участием автобуса произошло в Крыму утром в понедельник, 12 июня. Грузовая «газель» врезалась в пассажирский автобус, от удара оба транспортных средства опрокинулись, рассказали в экстренных службах региона.

Авария, по данным ТАСС, произошла в районе поселка Массандра под Ялтой примерно в 9.30 на Южнобережном шоссе. В больницы доставлены девять пострадавших, их состояние уточняется.

Всего в автобусе «Эталон» на момент ДТП находились 27 человек, среди которых было пять детей.