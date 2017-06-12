Число пострадавших в результате аварии с автобусом на трассе Томск–Колпашево возросло до 24 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

«По предварительным данным, пострадали 24 человека, погиб пятимесячный ребенок», — цитирует агентство представителя ведомства. Ранее сообщалось о 17 пострадавших и одном погибшем ребенке.

Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования было установлено, что в момент аварии водитель автобуса находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, инцидент произошел в понедельник на 261-м км трассы Томск–Колпашево в районе поселка Сугот. Предварительно, водитель транспортного средства не справился с управлением.