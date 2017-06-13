В этот день в 1895 году во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж, победителем которых стал Эмиль Левассор. Средняя скорость, которую демонстрировал его автомобиль — 24,5 километра в час. Сразу после финиша Эмиль воскликнул: "Это было безумие! Я преодолевал до 30 километров в час!"