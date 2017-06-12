По данным пресс-секретаря Главной комендатуры Пограничной стражи Польши подпоручика Агнешки Голиас, за первые сутки действия почти три тысячи украинцев пересекли польскую границу по безвизовому режиму.

«Вчера всего приехало в Польшу 23059 граждан Украины, в том числе безвизовым режимом воспользовались 2817 человек», — приводит ее слова «РИА Новости».

11 июня начал действовать безвизовый режим Евросоюза с Украиной, он имеет силу для владельцев биометрических паспортов.