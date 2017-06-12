Российский аниматор и двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит создал дудл для поисковика Google ко Дню России.

Это стало первым случаем, когда анимацию создал российский художник.

В пресс-службе Google Россия рассказали, что лейтмотивом дудла стал один из символов России — береза.

«На создание сюжета меня подтолкнула одна из лирических сцен моего полнометражного фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей», — рассказал Бронзит.

Дудл в виде березовой рощи появился в День России на главной странице Google. Кликнув на него, можно узнать историю возникновения праздника и то, как его традиционно отмечают в разных регионах РФ.