Пресс-служба регионального правительства сообщила, что семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае будет выплачено по 1 млн рублей, это решение приняла губернатор региона Наталья Жданова.

«Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова после заседания оперативного штаба сообщила о принятом решении выплатить компенсации в размере 1 млн рублей семьям погибших в ДТП забайкальцев», — отмечается в сообщении. Материальная помощь будет выплачена и пострадавшим.

Средства для выплат выделят из резервного фонда Забайкальского края.

Автобус с паломниками упал с насыпи накануне ночью, погибли 12 человек, ДТП произошло на участке дороги, где проходили ремонтные работы.

Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело, Следственный комитет России проводит доследственную проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).