Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о желании создать систему информирования граждан России о намерении посетить Украину.

«Вот вы ездите во многие страны и затем заходите в интернет и говорите: я через пять дней еду — вот так на самом деле и российские граждане должны ехать на Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — цитирует телеканал «1+1».

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что на создание такой системы потребуется несколько месяцев, после чего ее начнут тестировать.

«Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам», — сказал Климкин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва будет отвечать аналогично на решения украинских властей по визовому вопросу.