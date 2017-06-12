Учения Североатлантического альянса «Железный волк», в которых примут участие более пяти тысяч офицеров и солдат из девяти стран, начались в понедельник в Литве.

Маневры продлятся до 23 июня, сообщило министерство обороны балтийской республики.

5,3 тысячи военнослужащих из Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии и США отработают готовность к выполнению боевых задач, отмечается в сообщении.

Минобороны Литвы отмечает, что в ходе учений военная техника будет находиться не только на полигонах, но и на гражданских территориях.