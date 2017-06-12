Президент Ирака Фуад Маасум заявил о готовности властей страны стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Катара. Об этом глава государства сообщил в интервью газете «Аль-Хаят».

«Мы готовы внести свой вклад в сближение точек зрения и в посредничество для решения проблем и разногласий между братскими странами, будь то государства Залива или другие», — подчеркнул Фуад Маасум.

Он также заявил, что возникший конфликт можно решить только с помощью мирного диалога.

Ранее глава правительства Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что Багдад не вовлечен в конфликт вокруг Катара и сохраняет хорошие отношения со всеми странами.

Напомним, 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его власти в поддержке терроризма и экстремистской идеологии.