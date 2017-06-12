Глава Польши Анджей Дуда заявил о желании обсудить с президентом США возможность увеличения числа американских военных в стране.

Этот вопрос Дуда намерен поднять во время визита Дональда Трампа в Польшу 6 июля.

«Мы будем говорить прежде всего об экономических вопросах и вопросах, связанных с безопасностью. Также о присутствии в Польше американских войск. Хорошо было бы, если бы их было у нас больше», — передает слова польского президента издание «SE».

Дуда отметил, что не раз делал Трампу приглашение, отмечая, что США — важнейший стратегический партнер для Польши, и рад, что это приглашение наконец-то было принято.