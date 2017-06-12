Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подтвердил, что переговоры по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза начнутся в срок — 19 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

Дэвид Дэвис уточнил, что Великобритания может выйти из переговоров без соглашения, а первоочередной их темой станет статус граждан ЕС и Соединенного королевства в новых условиях.

Ранее власти страны неоднократно заявляли, что переговоры по Brexit начнутся через 11 дней после всеобщих выборов.