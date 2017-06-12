Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила французского лидера Эммануэля Макрона с победой его движения «Вперед, республика!» в первом туре парламентских выборов. Об этом сообщил представитель германского кабинета министров Штеффен Зайберт.

«Канцлер Меркель: мои искренние поздравления Эммануэлю Макрону с успехом его партии в первом туре выборов. Решительное голосование за реформы», — написал представитель правительства ФРГ в социальной сети Twitter.

Накануне в европейской части Франции прошел первый тур парламентских выборов. По итогам голосования кандидатам движения Макрона «Вперед, республика!» удалось набрать 28,21% голосов. За ним следует правоцентристская партия «Республиканцы» (15,77%) и правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен (13,20%). Левой «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона удалось набрать 11,02%, а бывшей правящей левоцентристской «Социалистической партии» — 7,44%.