Розыгрыш лотереи Powerball состоялся в США, неизвестный выиграл джекпот размером $448 млн. Билет был продан в продовольственном магазине в южной части американского штата Калифорния. Выигрыш везунчик может получить уже сегодня, 12 июня.

Представители популярной американской лотереи уточнили, что данный выигрыш является десятым по размеру за всю историю американских лотерей.

Полтора года назад джекпот Powerball достиг рекордных $1,5 млрд, он был разыгран между тремя билетами. Шансы выиграть джекпот составляют примерно один на 292 миллиона.