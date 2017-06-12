В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опровергли сообщения о переносе визита президента США Дональда Трампа в Лондон, сообщает «Газета.ру».

«Мы не будем комментировать слухи о содержании частных телефонных разговоров. Королева пригласила президента Трампа посетить Великобританию, и в эти планы не вносились изменения», — сказал представитель офиса Мэй.

Сообщения о том, что Трамп решил отложить свою поездку в Великобританию, которая должна была состояться во второй половине текущего года, ранее распространились в СМИ. Причиной называлось опасение американского президента, что из-за его приезда в Великобритании начнутся масштабные акции протеста.