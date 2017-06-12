Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, перевозившего паломников в Забайкалье, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

«Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, совершившего дорожно-транспортное происшествие на федеральной дороге Иркутск–Чита, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, автобус, перевозивший 51 человека, попал в ДТП в ночь на воскресенье в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. Он упал с насыпи высотой до 30 метров на 702-м километре трассы. По последним данным, в результате аварии погибли 12 человек.