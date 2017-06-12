78% россиян считают себя патриотами, в 2006 году таковыми считали себя 57% граждан России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Общественное мнение».

Опрос на данную тему проводился 3–4 июня среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Половина граждан России полагает, что люди становятся патриотами под влиянием патриотического воспитания, а 41% граждан страны считают, что патриотизм появляется в людях по ряду других причин и специальное воспитание не играет тут роли.

Большинство россиян полагает, что патриотом не может быть человек равнодушный к родной природе, старающийся избежать службы в армии и не знающий историю своей страны.

12 июня в РФ отмечается День России — годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете.