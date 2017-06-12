Президент Молдавии Игорь Додон поздравил россиян с Днем России и выразил надежду на улучшение межгосударственных отношений.

«Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, всех россиян, в том числе и граждан России, проживающих на территории Республики Молдова, с Днем России», — написал молдавский президент на своей странице в Facebook.

Додон отметил, что Россия является важнейшим стратегическим партнером Молдавии, и народы двух государств связывают вековые культурные ценности и традиции.

«Вековые культурные ценности и традиции связывают целые поколения наших стран, в духе единства, добра, взаимного уважения и дружбы. И мы, несмотря на любые трудности и препятствия, восстановим наши межгосударственные отношения в полной мере! С праздником, Россия и россияне!» — написал президент.