Число погибших в результате ДТП с перевозившим паломников автобусом в Забайкалье возросло до 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого Минздрава.

«Еще одна пострадавшая скончалась при транспортировке в Бурятию, на данный момент 12 погибших», — пояснил представитель ведомства.

Напомним, в ночь на понедельник автобус, перевозивший паломников, упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы «Байкал». На месте погибли 10 человек, еще двое скончались по дороге в больницу.