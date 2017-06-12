Автомобиль «КамАЗ» упал в реку утром в понедельник, 12 июня, на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Грузовик пробил ограждение и упал в Москва-реку с Карамышевского моста около 7.00, уточнили спасатели, инцидент произошел около дома 47.

В ДТП никто не пострадал, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, грузовик поднимают из воды. Обстоятельства и причины падения «КамАЗа» в воду устанавливают сотрудники полиции.