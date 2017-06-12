Минздрав Забайкальского края опубликовал предварительный список пострадавших во время аварии с автобусом, перевозившим паломников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в списке числится 51 человек, включая 11 погибших в результате ДТП. По данным ведомства, во время аварии также пострадали трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

«На данный час опознано только трое погибших. По некоторым пострадавшим также информация уточняется», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, автобус с паломниками упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы «Байкал». В результате погибли 11 человек, в том числе один несовершеннолетний, еще 36 были доставлены в больницу. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ). СК проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.