За примерно полтора суток, прошедших с момента отмены визового режима между странами Европейского союза и Украины, возможностью отправиться в ЕС по новым правилам воспользовались почти 2000 украинцев.

«По состоянию на 6.00 12 июня правом безвиза воспользовались 1894 наших соотечественника», — уточнил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.

По его словам, подавляющее большинство путешественников (78%) пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска, 22% воспользовались авиатранспортом, 63% выбрали для посещения по безвизовым правилам Польшу.

В общей сложности с полуночи 11 июня, когда начал действовать безвизовый режим, в Евросоюз по биометрическим паспортам без шенгена отправились 1894 украинца, двоим отказали во въезде — как пояснил Слободян, «за предыдущие грехи в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС». При этом 600 человек воспользовались правом безвиза буквально в первые часы его действия.

Ранее «Известия» сообщали, что в связи с отменой шенгенских виз для украинцев «Украинская железная дорога» увеличивает количество рейсов в страны ЕС. В частности, на днях поезда начнут курсировать между Львовом и Варной с остановками в Ивано-Франковске и Черновцах, а к декабрю «Укрзализныця» обещает запустить беспересадочные поезда из Киева в Вену и обратно.

Правило безвизового въезда на территорию Европейского союза позволяет гражданам Украины посещать 30 стран ЕС и оставаться там не более 90 дней в течение полугода.