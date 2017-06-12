На белорусском полигоне Брестский началась активная фаза учений «Славянское братство — 2017».

В учениях принимают участие Воздушно-десантные войска РФ, Силы специальных операций Белоруссии и спецназ Сербии.

Военнослужащие трех стран будут отрабатывать маневры по решению контртеррористических задач в составе единого подразделения, сообщил заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

«Сегодня утром начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы <…> к выполнению контртеррористических задач и ее выдвижение в назначенный район с преодолением водных преград и десантированием», — сказал Сгибнев.

Также он отметил, что во второй половине дня и ночью будет проведена отработка контртеррористических маневров с использованием вертолетной поисково-штурмовой группы.

«Всего за эти сутки пройдет розыгрыш около 10 тактических эпизодов», — добавил замруководителя учений.

Первая фаза учений — формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы — проходила с 6 по 11 июня. Активная фаза пройдет с 12 по 14 июня.

Всего в учениях участвуют более 1 тысячи военных РФ, Белоруссии и Сербии. Также задействовано свыше 150 единиц российской и белорусской техники.