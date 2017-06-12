Спасателям удалось доставить на поверхность тела 59 погибших при крушении военно-транспортного самолета Y-8 ВС Мьянмы в Андаманском море.

Как информирует агентство Синьхуа, были обнаружены тела 26 мужчин, 23 женщин и девяти детей, идентифицировать останки еще одного человека пока не удалось. В операции задействованы девять кораблей ВМС республики, авиация и местные рыбаки.

Напомним, инцидент произошел 7 июня во время перелета военного самолета из города Мьей на юге страны в Янгон. Всего на борту находились 122 пассажира.