Правительство Забайкальского края сегодня, 12 июня, соберет заседание оперативного штаба, который курирует ликвидацию последствий дорожной аварии на федеральной трассе «Байкал». Одним из пунктов на повестке дня будет выбор даты Дня траура по жертвам ДТП (число погибших достигло 11 человек, среди них девять женщин и один ребенок).

«Решение о дате проведения Дня траура будет принято в ближайшее время. Однозначно, что траур будет не сегодня», — цитирует местное издание «Забмедиа» представителя пресс-службы краевого правительства. Ранее «Известия» сообщали, что панихида по погибшим пассажирам разбившегося автобуса состоится завтра, 13 июня.

Сегодня в Чите, жителями которой являлись большинство жертв аварии, состоятся праздничные мероприятия в честь Дня России — шествие активистов молодежных организаций, торжественный митинг, вручение паспортов и концерт.

ДТП, ставшее причиной гибели 11 человек, произошло накануне ночью вблизи города Петровска-Забайкальского на 702-м километре трассы, ведущей из Иркутска в Читу («Байкал»).

В салоне находился 51 пассажир — в основном паломники, которые ездили в обитель Чикойского пустынника преподобного Варлаама на день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Споручницы грешных». Автобус разбился на обратном пути из села Урлук в Читу, съехав с дороги и упав с высоты около 30 метров.

Все, кому удалось выжить, получили серьезные травмы. В различные клиники направлены 36 пассажиров, включая одну женщину в коме и двух детей в тяжелом состоянии. В зависимости от ситуации пациентов переправляют в различные медучреждения на воздушных судах санитарной авиации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Его взял под личный контроль полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.