Лучшим бродвейским мюзиклом 2017 года признан «Дорогой Эван Хансен»
На 71-й церемонии награждения театральной премии «Тони» объявили лучший бродвейский мюзикл 2017 года.
Музыкальная постановка «Дорогой Эван Хансен» признана лучшим мюзиклом в 2017 году. Церемония вручения прошла на сцене зала Radio City Music Hall в Нью-Йорке.
«Дорогой Эван Хансен» рассказывает о судьбе 17-летнего молодого человека, ставшего популярным в социальных сетях.
Исполнитель главной роли Бен Платт также признан лучшим актером мюзикла. В общей сложности постановка завоевала шесть наград.
Премия «Тони» присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства и считается аналогом «Оскара» в кино.