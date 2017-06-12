На 71-й церемонии награждения театральной премии «Тони» объявили лучший бродвейский мюзикл 2017 года.

Музыкальная постановка «Дорогой Эван Хансен» признана лучшим мюзиклом в 2017 году. Церемония вручения прошла на сцене зала Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

«Дорогой Эван Хансен» рассказывает о судьбе 17-летнего молодого человека, ставшего популярным в социальных сетях.

Исполнитель главной роли Бен Платт также признан лучшим актером мюзикла. В общей сложности постановка завоевала шесть наград.

Премия «Тони» присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства и считается аналогом «Оскара» в кино.