На парламентских выборах в непризнанной республике Косово лидирует коалиция под предводительством бывшего главы здешнего правительства — полевого командира Рамуша Харадиная, которого Сербия обвиняет в совершении военных преступлений.

Центральная избирательная комиссия в Косово обработала более 70% бюллетеней и подвела предварительные итоги голосования: лидирует коалиция двух политических сил — пропрезидентская ДПК («Демократическая партия Косово») и «Альянс за будущее Косово», возглавляемый кандидатом в премьер-министры непризнанной республики Рамушем Харадинаем.

Этот влиятельный полевой командир, ранее руководивший вооруженными формированиями косовских албанцев, обвинялся в организации массовых убийств косовских сербов в ходе этнических «чисток» в конце 1990-х годов.

Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ) предъявил ему обвинение в марте 2005 года, и на следующий день Харадинай подал в отставку с поста косовского премьера и добровольно сдался. В 2008 году он был полностью оправдан, но два года спустя приговор отменили из-за подозрений в запугивании свидетелей.

Еще через два года — в 2010 году — Гаагский трибунал вновь признал Харадиная невиновным, вызвав недовольство Сербии. Судьи МТБЮ пришли к выводу, что военные преступления, в которых обвинялся экс-премьер Косово, действительно были совершены, но он не несет за них ответственности.

В начале 2017 года Харадинай был арестован Францией по ордеру, выданному Сербией, которая продолжает заочное уголовное преследование бывшего полевого командира. Однако через неделю косовского политика отпустили под подписку о невыезде, а потом отказались экстрадировать его по запросу Белграда.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, беседуя по телефону с премьер-министром Сербии Александром Вучичем, назвал действия французских властей примером проявления двойных стандартов.