В ночь на понедельник хоккейный клуб «Питтсбург» стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В шестой игре финальной серии турнира команда Евгения Малкина добилась победы над ХК «Нэшвилл» со счетом 2:0 (счет в серии — 4:2).

В решающем матче команды продемонстрировали упорную борьбу, счет «Питтсбург» открыл только на предпоследней минуте третьего периода и удвоил его на последней минуте, после замены соперником вратаря на шестого полевого игрока.

В составе «Питтсбурга» триумфатором стал российский нападающий Евгений Малкин. Он во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах. Кубок Стэнли Малкин выиграл уже в третий раз, ранее это ему удалось сделать в 2009 и 2016 годах.

«Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, этот турнир команда выигрывает второй раз подряд.