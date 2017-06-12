Авиакомпания Delta Airlines отказалась спонсировать постановку трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь» из-за того, что древнеримский политик в спектакле похож на президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Пьесу Шекспира в современной обработке ставит некоммерческий театр Public Theater в Нью-Йорке.

Отмечается, что Цезарь предстает в постановке сильным мужчиной со светлыми волосами и в деловом костюме, к которому прикреплен значок в виде американского флага. В то же время жена главного героя, Кальпурния, говорит со славянским акцентом и носит дизайнерскую одежду.