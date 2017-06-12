В понедельник, 12 июня, в столичном регионе установится комфортная погода — до 24 градусов тепла в Москве и на градус теплее в Подмосковье, передает Гидрометцентр РФ. В разных районах столицы и области температура может отличаться, но в целом прохладнее 20 градусов быть не должно.

Правда, безоблачного неба на День России, если верить синоптикам, не предвидится, только временные прояснения. Кроме того, возможны дожди — местами небольшие, кое-где умеренные.

Впрочем, как ранее сообщали «Известия», над обеспечением хорошей погоды в национальный праздник в столице будет работать авиация, которая уже начала нести дежурство над городом. Так что, возможно, реальная картина окажется оптимистичнее прогноза метеорологов.

Ветер сегодня будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5–10 м/с, но к вечеру он усилится, так что местами порывы достигнут 17 м/с. Дело в том, что в ночь на вторник на Москву обрушится гроза, а в тех районах, которым посчастливится ее избежать, пройдут дожди.

Воздух охладится до 14–16 градусов, да и с рассветом не слишком прогреется: днем во вторник, 13 июня, столбики термометров в столице и Московской области поднимутся максимум до 19 градусов выше нуля. Гроза при этом продолжится, а облачность сохранится, как и резкие порывы ветра.

Ночь на среду, судя по прогнозу, будет совсем не по-летнему холодной — 10–12 градусов, а довершит малоприятную картину дождь. Днем 14 июня в столичный регион вновь вернутся грозы в сопровождении порывистого ветра западной четверти, а температура вряд ли поднимется выше 18 градусов.