Сотрудники российских учреждений во главе с послом РФ в Пхеньяне Александром Мацегорой возложили венки и цветы к памятнику воинам Советской армии, погибшим в 1945 году в боях за освобождение Кореи.

В торжественной церемонии приняли участие представители министерств иностранных дел и народных вооруженных сил (обороны) КНДР, а также сотрудники Пхеньянского городского комитета.

У монумента был выставлен почетный караул, а в исполнении оркестра прозвучал военный марш. Церемония завершилась возложением цветов на могилы воинов Советской армии и граждан СССР на кладбище в Пхеньяне.