Японское правительство до конца лета текущего года примет решение об укреплении системы противоракетной обороны в связи с непрекращающимися в КНДР разработками и испытаниями баллистических ракет и ядерного оружия, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, в настоящее время на вооружении Японии находятся корабли с системой «Иджис» (Aegis) с ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установки PAC-3 для поражения ракет в пределах атмосферы.

В связи с наращиванием ядерного потенциала КНДР Япония рассматривает возможность размещения наземного варианта системы «Иджис» и новейших американских противоракетных установок THAAD с более высокой, чем у PAC-3, высотой перехвата, уточняет телеканал. Так, по некоторым данным, установки THAAD могут стоить Японии порядка 6,7 млрд долларов, а наземный вариант «Иджис» обойдется в 1,4 млрд долларов.

В минувший четверг, 8 июня, КНДР провела испытание нового типа противокорабельных крылатых ракет, за которым лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Выпущенные из района Вонсан противокорабельные ракеты пролетели 200 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.