По факту аварии автобуса в Забайкальском крае, унесшей жизни 11 человек, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Следователи межмуниципального отдела полиции «Петровск-Забайкальский» возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — сообщили в пресс-службе.

В воскресенье вечером на 702 км федеральной трассы «Байкал» у села Хохотуй опрокинулся автобус, перевозивший более 50 паломников из села Урлак в Читу. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 11 человек, среди них один ребенок. Более 30 человек были госпитализированы, состояние многих оценивается как тяжелое. В связи с ДТП в Забайкалье работает телефон горячей линии: 8 (3022) 35-61-61.