Публичное акционерное общество «Укрзализныця» («Украинская железная дорога») собирается в полной мере воспользоваться возможностями, которые открылись перед ней с отменой визового режима между странами Европейского союза и Украиной.

Глава компании Войцех Балчун написал на своей странице в Facebook, что до конца года для удобства украинских граждан откроются два новых железнодорожных маршрута — из Киева в Вену (беспересадочный) и из Львова в Варну (с остановками в Ивано-Франковске и Черновцах).

В сообщении уточняется, что сейчас «Укрзализныця» доставляет пассажиров в пять европейских столиц — Бухарест, Братиславу, Варшаву, Будапешт и Прагу. Кроме того, добавил Балчун, в ближайшее время из украинского Ковеля на поезде можно будет добраться до польского города Хелм (по-украински Холм), а на маршруте между Киевом и Перемышлем (Польша) появятся два новых состава.

Железнодорожное сообщение на маршруте Львов–Варна откроется, по словам руководителя «Украинской железной дороги», буквально со дня на день — 15 июня. «Это должно сделать более удобными поездки наших граждан на пляжи солнечной Болгарии», — пояснил Балчун, заверив, что управляемая им компания начала готовиться к введению безвизового режима с ЕС задолго до начала его действия.