Полиция столицы Великобритании задержала еще одного — уже седьмого по счету — подозреваемого в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте на мосту Лондон-бридж и рынке Боро-маркет.

Задержанный — 19-летний мужчина — был взят под стражу в районе Баркинг на северо-западе Лондона, передает ВВС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах города. В месте проживания задержанного проводится обыск.

Напомним, сейчас под арестом находятся шесть подозреваемых в причастности к теракту, жертвами которого 3 июня стали восемь человек. В общей сложности в рамках следствия полиция Лондона задержала около двух десятков фигурантов, но большинство из них впоследствии были освобождены без предъявления обвинений.

Расследование приняло масштабный характер: с момента его начала полицейские провели опросы свыше 260 свидетелей из 19 стран. Такой географический «разброс» связан со спецификой места террористической атаки — в числе ее очевидцев оказалось множество иностранных туристов.

Трое террористов на микроавтобусе въехали в толпу пешеходов на Лондонском мосту, сбив нескольких человек, после чего вышли из машины и начали наносить прохожим ножевые ранения.

Для устрашения окружающих все трое нападавших надели фальшивые пояса смертников, изготовленные из пластиковых бутылок и серой клейкой ленты. Этот «маскарад» в полиции объяснили также надеждой преступников на то, что стражи порядка побоятся детонации и не станут в них стрелять.

Тем не менее, все террористы были ликвидированы лондонскими полицейскими в течение восьми минут после того, как протаранили толпу пешеходов.

В результате нападения пострадали около десяти человек, большинство из них было госпитализировано с ножевыми ранениями.