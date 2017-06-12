Десять самолетов метеоразведки заступили на дежурство, чтобы обеспечить хорошую погоду в Москве, сообщили в диспетчерской столичного авиаузла.

«Сегодня будет облачно с прояснениями, синоптики местами прогнозируют небольшой дождь. В настоящее время специалисты приступили к метеорологической разведке, чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней», — уточнили в диспетчерской.

Для разгона облаков над столицей будут использовать самолеты Ан-12, Ан-26 и Як-42. Дежурство спецавиации продлится до конца сегодняшнего дня, несмотря на то, что сильных дождей не ожидается.