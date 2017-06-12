Масштабный митинг в поддержку проведения референдума о независимости испанского автономного сообщества Каталония проходит в его столице Барселоне, на улицы которой вышли десятки тысяч местных жителей.

Источник в правоохранительных органах города сообщил, что число участников акции достигло 24,5 тыс. человек. По другим данным, в митинге принимают участие около 40 тыс. горожан, пишет газета El Periodico.

Митингующих своим присутствием поддержали разделяющие их точку зрения испанские политики и общественные деятели.

Ранее стало известно, что власти автономного сообщества в очередной раз объявили о своем намерении добиться независимости от Испании и анонсировали референдум по этому вопросу, который состоится 1 октября.