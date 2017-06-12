Официальный Вашингтон больше не сможет игнорировать желание жителей Пуэрто-Рико войти в число Соединенных Штатов Америки, заявил губернатор этой территории Рикардо Роселло по итогам состоявшегося там референдума на соответствующую тему.

Он отметил, что если власти США не отреагируют на решение пуэрториканцев воспользоваться их правом на самоопределение, то утратят право «требовать демократии в других частях мира».

По последним данным, около 97% из 517 тыс. участников референдума высказались за превращение Пуэрто-Рико в 51-й штат США. Противоположную точку зрения — сохранение статуса архипелага — поддержали лишь 1,5% проголосовавших. Примерно столько же (1,3%) сочли необходимым провести осенью еще один тур референдума, чтобы пуэрториканцы смогли выбрать между статусом «свободно ассоциированного с США государства» и полной независимостью от Вашингтона.

Рикардо Роселло давно выступает за присоединение Пуэрто-Рико к Соединенным Штатам. Референдум по этому вопросу был инициирован местной политической партией, которая считает, что вхождение в состав США позволит получить финансовую помощь из Вашингтона.

Между тем итог референдума носит исключительно рекомендательный характер и никоим образом не обязывает американских конгрессменов выполнять волю его участников. Представители Республиканской партии в Конгрессе США уже заявили, что будут бойкотировать любые попытки изменить статус архипелага.