Некоторых пострадавших при ДТП на автодороге «Байкал» эвакуируют в Читу бортом санитарной авиации, который уже прибыл в Петровск-Забайкальский. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела ГОЧС местной центральной районной больницы Ольгу Соловьеву.

«Пришли машины и прилетел борт санавиации, чтобы забрать тяжелых. Их сейчас будут грузить», — заявила она.

Сколько именно пострадавших заберет самолет, Соловьева не уточнила. По ее словам, речь идет о самых тяжелых и сложных случаях — например, о женщине и ребенке, которые остаются без сознания.

Заместитель главврача Петровск-Забайкальской ЦРБ Ирина Макарова пояснила, что в этом медучреждении находятся 37 пострадавших, в том числе двое детей, и все в тяжелом состоянии. «Черепно-мозговые травмы, переломы трубчатых костей, множественные травмы», — добавила она.

Как сообщалось ранее, жертвами дорожной аварии в Забайкалье стали 11 человек, из которых девять — женщины. ДТП произошло накануне вечером на 702-м километре федеральной автотрассы «Байкал» у села Хохотуй, где автобус марки Kia Granbird съехал на обочину и перевернулся. Он перевозил более полусотни паломников из забайкальского села Урлука в Читу.

При аварии так или иначе пострадали почти все пассажиры. Минздрав РФ, в частности, сообщил о 40 раненых, а на официальном портале Забайкальского края сообщается, что семеро пострадавших самостоятельно покинули место происшествия. Состояние 34 госпитализированных пассажиров оценивается как тяжелое.