Панихида по погибшим в ДТП в Забайкальском крае пройдет в понедельник в женском монастыре в поселке Атамоновка Читинского района, передают в пресс-службе главы Забайкальской митрополии.

В Петровск-Забайкальском районе на участке трассы «Байкал» около села Хохотуй перевернулся автобус, перевозивший паломников из села Урлук в Читу. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 11 человек, среди них по меньшей мере 9 женщин. Порядка 30 пострадавших, среди которых трое детей, госпитализированы. ГУ МЧС России по региону открыло телефон горячей линии в связи со случившимся в Забайкальском крае: ‪8 (3022) 35-61-61.