Среди 11 погибших в ДТП, произошедшем в воскресенье вечером в Забайкальском крае, есть по меньшей мере девять женщин, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

«К настоящему времени известно, что инцидент произошел с автобусом марки Kia Granbird, который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате 10 человек погибли на месте, в том числе девять женщин и один мужчина. Еще один пострадавший скончался при доставлении в больницу», — говорится в сообщении СК. По данным агентства ТАСС, личность еще одного погибшего уточняется.

В Петровск-Забайкальском районе на 702 км федеральной трассы «Байкал» у села Хохотуй опрокинулся автобус, перевозивший более 50 паломников из села Урлука в Читу. В результате происшествия погибли 11 человек, пострадали 30, среди которых 3 детей. Пострадавшие госпитализированы, состояние большинства из них оценивается как тяжелое. В связи с ДТП открыт телефон горячей линии в Забайкалье: ‪8 (3022) 35-61-61.