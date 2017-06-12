Власти Ирака оставили под своим контролем сотни миллионов долларов, переданные в качестве выкупа за 26 захваченных боевиками членов королевской семьи Катара, сообщает Reuters.

Ранее Financial Times сообщила, что Катар заплатил за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи до $1 млрд.

Отмечается, что Доха передала деньги связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) группировке, воюющей в Сирии, и службам безопасности Ирана.

В свою очередь власти Ирака изъяли деньги, когда их привезли на частном самолете в Багдад, чтобы передать в качестве выкупа, так как сделка об освобождении заложников не была согласована.