Большинство участников прошедшего в воскресенье референдума о статусе Пуэрто-Рико высказались за превращение свободно ассоциируемого государства в новый американский штат. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.

Согласно данным официального сайта референдума, избирательные участники посетили порядка 509 тыс. человек из 2,29 млн имеющих право голоса жителей Пуэрто-Рико. Около 97% пришедших проголосовали за вхождение в состав США в качестве нового штата.

За сохранение прежнего статуса архипелага высказались порядка 1,5% избирателей. Желание провести второй окончательный тур голосования выразили около 1,3% участников референдума.

Содружество Пуэрто-Рико считается зависимой от США территорией со статусом «неинкорпорированной организованной территории», который предполагает ограниченное действие Конституции США, верховную власть Конгресса США и собственную систему самоуправления.