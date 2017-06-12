Компания Microsoft показала фанатам свою новую игровую консоль Xbox One X. Презентация приставки состоялась на выставке E3 2017 в Лос-Анджелесе, сообщает «Газета.Ru».

Ранее поступала информация, что консоль получит название Xbox Scorpio, однако Microsoft лишь добавил букву в имя прежней приставки.

Xbox One X стала самой маленькой игровой системой компании. Все игры и аксессуары от прежней модели будут совместимы с ней.

Продажи в США стартуют 7 ноября, цена на Xbox One X составит $499. О начале продаж и стоимости в России пока информации нет.