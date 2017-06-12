Пятого мая в центре Москвы водитель BMW X5 сначала не пропустил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, а потом догнал ее, еле успевшую выдернуть своего ребенка из-под колес и посмевшую ударить ладонью по машине, и избил. Четвертого июня в деревне Редкино Тверской области москвич Сергей Егоров застрелил девять своих соседей. Десятого июня в стародачном подмосковном Кратове бывший эмчеэсовец Игорь Зенков расстрелял четырех случайных прохожих и ранил еще нескольких человек. А сколько менее громких происшествий остались за пределами внимания журналистов и правоохранителей?

Ежедневно только в московской подземке тысячи люди выплескивают друг на друга накопившуюся ненависть. Они намеренно провоцируют скандалы, как будто подзаряжаясь эти негативом. В Сети пользователи (очень часто – не анонимные) выдают такое, что даже за десятую часть написанного еще лет сто назад немедленно бы были вызваны на дуэль. На дорогах агрессивная манера вождения стала нормой, а для некоторых водителей день, когда они кого-то не подрезали и не обложили матом, просто прожит зря. Да даже на телеэкранах порой видишь такую картинку, что хочется срочно набрать «03».

Неадекватных реакций стало запредельно много. Конечно, большинство прявляющих их - люди вполне здоровые с точки зрения психиатрии, и речь идет лишь об эмоциональной распущенности. Но есть и настоящие пациенты психиатров, и те, кто пребывает в пограничном состоянии.

У моей подруги есть сосед. У соседа есть справка. Подруга при встрече с этим соседом – сама любезность и предупредительность. Потому что раздражать агрессивного (а он агрессивный) человека со справкой из психоневрологического диспансера – никому не нужное геройство. Пристукнет – и ничего ему не будет, у него есть оправдательный документ. Но страшно другое. Время от времени подруга моя видит этого соседа за рулем автомобиля. Трудно представить, что он может свободно разъезжать по городу без прав. Значит, они у него есть. Тогда кто ему их выдал?

Впрочем, у электрика Егорова, уложившего девять своих знакомых из охотничьего карабина, тоже было оформлено разрешение на оружие. И вряд ли соседи и родственники «кратовского стрелка» не знали, что у него проблемы с психикой и полный дом оружия и боеприпасов.

Государство сейчас вкладывает огромные деньги в борьбу с терроризмом. И это правильно. Но почему-то никто всерьез не воспринимает ни алкоголиков, ни наркоманов, ни людей с другими психиатрическими диагнозами. А они – рядом. И опасны не меньше, чем террорист с поясом шахида. Причем вычислить террориста есть шанс. Предугадать же, как и в какой момент «даст сбой» психически нестабильный человек, – невозможно.

ХХI век. Технологии за последние десятилетия шагнули на столько шагов вперед, что мы, не отходя от компьютера, можем совершать покупки, слушать лекции известных профессоров и «ходить» по залам крупнейших музеев мира. Вся информация о нас есть в сети – где родился-учился-женился, что покупал-продавал. В аэропортах неплательщиков налогов и алиментов поджидают неприятные сюрпризы - не внесенный вовремя платеж закрывает для них границу. Тут информация доходит вовремя.

Почему данные о людях, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах, не попадают в ГИБДД и Росгвардию, которая сейчас занимается выдачей лицензий на оружие, – загадка. Причем психоневрологические интернаты, больше похожие на тюрьмы, у нас забиты психически здоровыми. Как уже неоднократно писали в СМИ, в большинстве своем – это одинокие люди с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, которых просто некуда девать. А реальные и потенциальные пациенты психиатров без проблем получают права на вождение и лицензии на оружие.

Между тем, как сообщили в правоохранительных органах, количество преступлений со стрельбой за шесть лет выросло в России на треть. «Если в 2008-2011 годах число преступлений с применением огнестрельного оружия снижалось, то после 2011 года стало стабильно расти», — сказал источник ТАСС. Самым «черным» стал 2015 год – тогда было совершено 5400 таких преступлений.

Правда, после бойни в Редкино замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев, отвечающий в службе за контроль за оборотом оружия в стране, направил в правительство РФ предложение об ужесточении правила оборота гражданского оружия.

Предполагается, что владельцы стволов должны будут давать разрешение Росгвардии получать медицинскую информацию о себе в течение пяти лет, пока действует лицензия.

Но пока что-то сдвинется с мертвой точки, сколько еще электриков егоровых и спасателей зенковых то ли в пьяном угаре, то ли в момент обострения психического заболевания уничтожат случайных и ни в чем не повинных людей? Наверное, совсем запретить оружие для частных лиц невозможно. Для тех же людей, живущих в тайге, полной диких зверей, его наличие - это часто вопрос выживания.

Но сейчас на месте руководителей силовых ведомств я заставила бы своих подчиненных лично посетить каждого владельца оружия и просто побеседовать с ними. Посмотреть, в каких условиях хранятся стволы. Обратить внимание на поведение, манеру речи и количество пустых бутылок на кухне. Может, и удастся предотвратить очередной дикий и необъяснимый с точки зрения здорового человека расстрел.

Автор — заместитель главного редактора «Известий»