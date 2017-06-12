По меньшей мере 12 человек погибли, многие пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика на юге Гаити, передает агентство Haiti Press Network.

По словам мэра коммуны Кавайон на юге Гаити, водитель грузовика, в кузове которого находились люди, потерял управление и въехал в толпу торговцев около местного рынка. Сообщается, что пострадавшие есть как среди торговцев, так и среди пассажиров грузовика. По информации издания, пострадавшие были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.