Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников сегодняшней акции на проспекте Сахарова, что попытки проведения несогласованных акций на Тверской улице будут являться прямым нарушением закона.

«Представитель «Партии прогресса» Алексей Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы на участие в публичных мероприятиях в форме шествия и митинга на улице Тверская 12 июня», — пояснили в прокуратуре.

«Любые попытки провести несогласованное мероприятие на улице Тверской — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан», — предупредили в прокуратуре столицы.

Ранее власти Москвы не согласовали проведение акции на Тверской улице, предложив ряд альтернативных мест, после чего организаторы согласились провести акцию 12 июня на проспекте Сахарова.