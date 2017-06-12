Власти США выпустили на свободу жителя Канзас-Сити, отсидевшего 17 лет за преступление, которое он не совершал, передает «Федеральное агентство новостей».

В 1999 году Ричарда Джонса обвинили в ограблении с отягчающими обстоятельствами и приговорили к 19 годам лишения свободы.

Обвинение строилось исключительно на показаниях очевидцев.

Осужденный не признал вину и обратился к правозащитникам, которые выяснили, что рядом с местом преступления жил очень похожий внешне на Джонса человек.

В ходе нового судебного слушания свидетели заявили, что больше не уверены в виновности Джонса, после чего судья признал приговор необоснованным и выпустил Ричарда на свободу.