Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе главы Забайкальской митрополии.

Глубокие соболезнования близким погибших выразил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. «Молюсь об упокоении усопших и о выздоровлении раненых», — передает пресс-служба слова митрополита.

В епархии подчеркнули, что священники помогали извлекать раненых и оказывали психологическую помощь на месте происшествия. «Как только стало известно о ДТП, из Красного Чикоя и Петровска-Забайкальского приехали священники для оказания помощи. Игумения Ольга (Василькова) — настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых — лично доставила несколько раненых в Петровск-Забайкальскую районную больницу», — говорится в сообщении.

В воскресенье вечером на 702 км федеральной трассы «Байкал» перевернулся автобус, перевозивший более 50 паломников из села Урлук в Читу. В результате ДТП погибли 11 человек, более 30 госпитализированы. Состояние большинства из них остается тяжелым. ГУМЧС по региону открыло горячую линию в связи с опрокидыванием автобуса в Забайкалье: ‪8 (3022) 35-61-61.