Московский Кремль будет закрыт 12 июня, в День России. Такое решение связано с проведением в Кремле государственных праздничных мероприятий.

При этом все желающие смогут пройти через Боровицкий проход в Государственную Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд», сообщает «Газета.Ru».

В День России праздничные мероприятия в столице пройдут на всех основных улицах, в том числе на Тверской. Развлечения приготовлены также в московских парках, например, в Измайловском парке 5000 блогеров нарисуют флаг России, а в саду Эрмитаж пройдет «Самоварфест», где чай приготовят в самоваре на 300 литров.