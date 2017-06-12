Сенаторы от республиканской и демократической партий близки к соглашению об усилении антироссийских санкций, сообщает Politico.

Издание отмечает, что пока главным препятствием являются разногласия по поводу самого предмета санкций.

В статье также сообщается, что демократы намерены законодательно запретить президенту США Дональду Трампу смягчать существующие санкции.

Республиканцы в целом настроены более осторожно, но и среди них есть те, кто поддерживает расширение санкций.