СМИ: сенаторы близки к соглашению об усилении антироссийских санкций
Сенаторы от республиканской и демократической партий близки к соглашению об усилении антироссийских санкций, сообщает Politico.
Издание отмечает, что пока главным препятствием являются разногласия по поводу самого предмета санкций.
В статье также сообщается, что демократы намерены законодательно запретить президенту США Дональду Трампу смягчать существующие санкции.
Республиканцы в целом настроены более осторожно, но и среди них есть те, кто поддерживает расширение санкций.